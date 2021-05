Escroquerie : Le directeur d’une agence immobilière et son agent commercial envoyés en prison

Le directeur de l’agence immobilière H-Sénégal, A. A. Mb., et son agent commercial A. A. sont dans de beaux draps. Ils sont poursuivis pour escroquerie et abus de confiance.

D’après L’Observateur, les deux truands avaient établi un plan consistant à demander de l’argent aux éventuels clients, en contrepartie d’un toit dont ils n’ont même pas la gérance, pour tromper leurs proies. Très subtiles, chaque fois qu’ils avaient écho qu’un client est à la recherche d’une villa ou d’un appartement, l’agent commercial faisait tout pour le rencontrer et le convaincre, tout en se servant d’un bon de certification de la disponibilité.

Leur coup réussi, ils disparaissent dans la nature et deviennent injoignables, après avoir encaissé l’argent de personnalités dont une assistante, des ingénieurs, des professeurs, des artistes de renom et des commerçants, tous victimes de cette manœuvre.

Piégés par une des victimes du nom de Seydina Issa Faye, qui les a invités à un rendez-vous, ils ont été démasqués, arrêtés et conduits à la gendarmerie. A. A. Mb. et A. A. sont déférés et placés sous mandat de dépôt, rapporte le journal.