Espagne : Un dealer sénégalais arrêté avec plus de 4 millions de franc CFA

Un Sénégalais de 43 ans a été arrêté, en Espagne, pour trafic de drogue. Le mis en cause a été interpellé, en possession de 6 kilogrammes de marijuana, lors d’un contrôle sur l’autoroute près de la ville de Padul. 6370 euros en billets de 20 et 10 euros (soit plus de 4 millions Franc CFA) ont été trouvés dans sa voiture, rapporte Les Échos.

Faisant l’objet d’une enquête pour crime contre la sécurité routière, il conduisait un véhicule sans permis de conduire. Mais par mal chance, notre compatriote est tombé pour trafic de drogue.