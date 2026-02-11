Étudiant décédé à l’UCAD : La réaction de Waly Diouf Bodiang

Le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, par ailleurs cadre du parti Pastef (au pouvoir), a déclaré que le régime devait « assumer entièrement la responsabilité » du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu dans des circonstances impliquant une intervention des forces de l’ordre.

Voici l’intégralité de sa réaction :

En tant que régime, nous devons assumer entièrement la responsabilité de la mort de l’étudiant Abdoulaye BA.

Cette responsabilité est consubstantielle à l’exercice du pouvoir qui fait peser sur nous la charge de sécuriser tous les sénégalais, a fortiori dans le cadre de l’intervention des forces de police.

Elle ne préjudicie pas à l’impératif de tirer au clair cet événement condamnable et d’appliquer la justice dans toute sa rigueur .

Au delà , il faut conformément à nos engagements de rupture veiller à ce que cela ne puisse plus survenir dans l’espace universitaire, temple du savoir et de la liberté

Je m’incline devant la mémoire du disparu et présente mes condoléances à sa famille et à tout le Sénégal,