Diffusion de fausses nouvelles : Modou Fall Yobal de Sen TV placé en garde à vue

À l’issue de son interrogatoire dans les locaux de la Brigade de Recherches de Faidherbe, relevant de la Compagnie de gendarmerie de Dakar, le chroniqueur Modou Fall Yobal a été placé en garde à vue.

Selon des sources de Seneweb, l’employé de la Sen TV est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Son interpellation fait suite à des propos controversés tenus lors d’une émission sur la Sen TV, concernant les circonstances de la mort de l’étudiant Abdoulaye BA à l’UCAD.

« C’est vers 12 heures qu’ils ont décidé de tenir l’opposition comme la principale responsable de la mort de l’étudiant à l’UCAD, Abdoulaye BA. Ils ont recruté des jeunes pour diffuser leur message en accusant Bougane Guèye d’avoir financé les manifestants. Ils veulent arrêter le leader de Geum Sa Bopp. Ils accusent également Thierno Alassane Sall et Barthélemy Dias (…) », avait déclaré le chroniqueur sur la Sen TV.

L’ancien militant de l’APR à Touba pourrait être déféré au parquet ce jeudi 12 février 2026 , sauf changement de programme.

Source : Seneweb