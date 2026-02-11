Tribunal de Dakar : Le journaliste Falil Gadio relaxé

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé, ce mercredi, le journaliste Falil Gadio et le jeune Ousseynou Ndiaye. Ce dernier était poursuivi pour apologie d’un crime ou d’un délit, tandis que le journaliste était cité pour complicité.

Lors d’une manifestation, Ousseynou Ndiaye s’était exprimé au micro de Sénégal7. Dans son intervention, il avait appelé les jeunes à commettre des agressions. À la barre, il a présenté ses excuses, affirmant avoir tenu ces propos sous le coup de la colère. De son côté, le journaliste Falil Gadio a déclaré avoir recadré son interlocuteur, soutenant que ses propos étaient graves.

Dans ses réquisitions, le parquet s’en est rapporté à la sagesse du tribunal concernant le journaliste. En revanche, le maître des poursuites a requis une peine de six mois assortis du sursis contre Ousseynou Ndiaye, rapporte Seneweb.

La défense, assurée par Me Aboubacry Barro et Me Sayba Danfakha, a sollicité la clémence du tribunal. Au terme des débats, le tribunal a relaxé le journaliste Falil Gadio et condamné Ousseynou Ndiaye à deux mois avec sursis.