Saraya : Un père de famille soupçonné d’avoir tué ses deux enfants

Un drame macabre s’est produit le 10 février 2026 dans le département de Saraya. Un orpailleur est soupçonné d’avoir tué ses deux fils, âgés de 4 et 9 ans, dissimulant leurs corps au fond d’un puits. Ce, à la suite d’une dispute conjugale avec son épouse. Il a été déféré devant le tribunal de grande instance de Kédougou, le 09 février 2026, pour « assassinat ».

Après avoir commis l’acte, le présumé meurtrier se serait rendu à la gendarmerie pour signaler la disparition de ses enfants. Mais après plusieurs recoupements et investigations, les soupçons se sont portés sur lui. Convoqué pour un interrogatoire, l’orpailleur a fini par avouer son crime. D’après lui, il a réveillé ses enfants et les a amenés derrière le village, à proximité d’un puits. C’est là qu’il aurait commis le double meurtre. Puis, il est retourné chez lui, montant ainsi la mise en scène de la disparition. Selon lui, son geste aurait été motivé par un désir de vengeance envers son épouse.

Après avoir conduit les gendarmes sur les lieux, une équipe de sapeurs-pompiers est descendue dans le puits pour récupérer le corps sans vie des enfants. Sur instruction du procureur, les dépouilles, dans un état de décomposition, ont été inhumées sur place.

D’après le journal L’Observateur, le prévenu aurait soupçonné sa femme d’infidélité. Après plusieurs interventions de la famille pour les réconcilier, une dispute a éclaté et la femme a fini par demander le divorce. Ce qui n’a pas plu à son mari.