Crise universitaire : L’analyse de Sidy Braham Dieng

Les violences survenues récemment au sein des universités sénégalaises, et plus particulièrement à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ne sauraient être appréhendées comme de simples ex nihilo consécutifs à une décision administrative relative aux bourses étudiantes. Elles constituent, en réalité, l’expression symptomatique de tensions structurelles profondes qui traversent l’institution universitaire et, par ricochet ,la société sénégalaise dans son ensemble.

En premier lieu, cette crise met en exergue les contradictions inhérentes au processus de massification de l’enseignement supérieur qui est intenable dans la durée. L’accroissement continu des effectifs étudiants, non accompagné d’un renforcement proportionnel des infrastructures, des capacités d’accueil et des mécanismes de prise en charge sociale, engendre un déséquilibre chronique et structurel sidérant. L’université devient ainsi un espace saturé, où se cristallisent frustrations matérielles et incertitudes existentielles.

La question des bourses revêt, dans ce contexte, une portée qui excède largement sa dimension budgétaire. Pour une proportion significative d’étudiants , l’allocation constitue une condition indispensable de la poursuite des études. Elle représente non seulement un soutien financier, mais également la concrétisation d’un engagement de l’État en faveur de l’égalité des chances et de la mobilité sociale. Son annulation est dès lors perçue comme une rupture du contrat social implicite liant la puissance publique à la jeunesse scolarisée, alimentant un sentiment d’injustice susceptible de nourrir la radicalisation des revendications.

Par ailleurs, l’université sénégalaise s’inscrit historiquement dans une tradition de contestation politique . Elle constitue un lieu privilégié de socialisation intellectuelle et d’émergence d’une conscience critique au moment.Dans un contexte socio-économique marqué par une crise structurelle systémique et par le manque de perspectives professionnelles, les revendications sociales tendent à se transformer en défiance politique plus larges, mettant en cause la gouvernance publique et les orientations de l’État

L’intervention des forces de défense et de sécurité sur le campus soulève, quant à elle, la question délicate de l’articulation entre maintien de l’ordre public et respect des franchises universitaires. Lorsque l’usage de la force est perçu comme disproportionné, il peut altérer la légitimité de l’autorité étatique et transformer un conflit sectoriel en crise politique.

Enfin, ces événements s’inscrivent dans un contexte plus large de restructuration, de rationalisation et de régénération de l’État social. Les difficultés financières des Centres des œuvres universitaires et les restrictions budgétaires traduisent les contraintes auxquelles est confrontée l’action publique. Toutefois, une politique de désengagement social, si elle n’est pas accompagnée de mécanismes compensatoires crédibles, risque d’exacerber les inégalités, les tensions et de fragiliser la cohésion sociale.

En définitive, les violences observées apparaissent comme le symptôme d’une crise systémique, où s’entremêlent enjeux économiques, sociaux et politiques. Toute réforme ambitieuse du système universitaire devra impérativement s’appuyer sur un dialogue inclusif et transparent, afin de restaurer la confiance entre l’État et la communauté universitaire et d’assurer la pérennité d’un espace académique pacifié et modernisé apte à s’insérer dans une saine compétition avec les meilleurs universités d’Afrique.

Sidy Braham Dieng, président mouvement Sénégal d’en bas