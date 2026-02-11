Disparition de Georges Déthié Diop : La RFM en deuil

La Radio Futurs Médias (RFM) traverse une période de grande tristesse après la perte de l’un de ses journalistes les plus emblématiques, Georges Déthié Diop. Figure respectée du paysage médiatique sénégalais, il s’était imposé par son sérieux, sa compétence et la force de ses analyses.

Au micro, sa voix était devenue familière pour des milliers d’auditeurs, qui appréciaient la clarté de ses chroniques et la pertinence de ses interventions. Ses collègues, eux, retiennent l’image d’un professionnel discret, courtois et profondément attaché aux valeurs de vérité et de rigueur journalistique.

Son engagement pour une information fiable et équilibrée a marqué durablement la rédaction de la RFM et inspiré une génération de jeunes reporters. Sa disparition laisse un vide immense, non seulement au sein de l’équipe, mais aussi dans le monde des médias sénégalais.

En ces moments douloureux, la rédaction de Xibaaru adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches et à la presse