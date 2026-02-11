Transmission du VIH : Le ministère de la Santé rassure et appelle à la vigilance collective

Face aux nombreuses interrogations suscitées par l’actualité autour de la transmission du VIH, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) a publié un communiqué pour apporter des clarifications et rassurer les populations.

Le ministère rappelle que le VIH, virus responsable du Sida, se transmet principalement par trois voies : les rapports sexuels non protégés, le contact sanguin et la transmission de la mère à l’enfant. Il insiste sur le fait que des stratégies de prévention et de prise en charge efficaces sont mises en œuvre au Sénégal sous la coordination du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS).

Selon les autorités sanitaires, le Sénégal a enregistré des avancées notables dans la lutte contre le VIH. L’accès élargi aux moyens de prévention, notamment l’utilisation des préservatifs, le dépistage volontaire et confidentiel ainsi que la disponibilité des traitements antirétroviraux, ont permis d’améliorer la situation.

Près de 90 % des personnes vivant avec le VIH connaîtraient aujourd’hui leur statut sérologique et, parmi elles, 92 % ne transmettraient plus le virus grâce à un traitement efficace. Les nouvelles infections seraient en baisse et la qualité de vie des patients en amélioration.

Le ministère souligne que des services de dépistage gratuits, volontaires et confidentiels sont disponibles dans les structures sanitaires publiques et auprès de partenaires. Pour les personnes vivant avec le VIH, un traitement antirétroviral efficace et gratuit est accessible dans les hôpitaux et centres de santé des 14 régions du pays.

Les autorités rappellent qu’une personne sous traitement efficace peut atteindre une charge virale indétectable, ce qui signifie qu’elle ne transmet plus le virus, ni à son partenaire ni à son enfant en cas de grossesse.

Au-delà des aspects médicaux, le MSHP appelle à la retenue et à la responsabilité afin d’éviter toute stigmatisation. Celle-ci pourrait compromettre la continuité des soins et mettre en danger des vies, notamment celles des enfants et adolescents vivant avec le VIH.

Le ministère réaffirme enfin son engagement à garantir des soins de qualité dans le respect de la dignité humaine, de la confidentialité et de l’éthique médicale. Il invite à la solidarité nationale dans la lutte contre le VIH/Sida.