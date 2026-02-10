Etudiant tué à l’UCAD : Le Gouvernement annonce un point de presse

Quelques heures après l’annonce du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de Médecine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Gouvernement a annoncé la tenue d’un point de presse.

Selon un communiqué rendu public par la porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, cette rencontre avec la presse est prévue ce mardi 10 février 2026 à 16h30, à la Primature. « Dans un souci de transparence, le point de presse se déroulera en présence de plusieurs membres du Gouvernement, notamment le ministre de la Justice, le ministre des Forces armées, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation », indique le document.