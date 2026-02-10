UGB : La CESL décrète un mois de non-paiement de chambre

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décidé de durcir le ton. À l’issue de son Assemblée générale tenue ce lundi 9 février 2026, la structure estudiantine a décrété un mois de non-paiement de chambre (février) à l’Université Gaston Berger (UGB).

Dans un communiqué rendu public et signé par le président de séance Amadou Ba, la CESL justifie cette décision par la persistance de difficultés liées aux allocations d’études et formule deux revendications majeures. Il s’agit, d’une part, du paiement intégral des rappels dus aux ayants droit, et d’autre part, du maintien des acquis jusqu’à une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d’études.

Les étudiants de Saint-Louis dénoncent ainsi toute remise en cause unilatérale de leurs droits sociaux, dans un contexte marqué par des tensions dans plusieurs universités du pays.

Tout en assumant cette posture de fermeté, la CESL réaffirme toutefois son engagement et sa disponibilité pour la défense de la cause estudiantine, laissant entrevoir une ouverture au dialogue avec les autorités compétentes.