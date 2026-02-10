Manifs à l’UCAD : Le SAES condamne et exige le retrait des forces de l’ordre

La Coordination du campus de Dakar du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) a vivement condamné, dans un communiqué, les violences survenues à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), qui ont coûté la vie à un étudiant. Le syndicat dénonce une situation « grave et inacceptable », sur fond de tensions liées à la réforme des bourses et à des problèmes structurels persistants dans l’enseignement supérieur.

Le SAES dit déplorer « avec une profonde tristesse » le décès de l’étudiant et présente ses condoléances à la famille endeuillée ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire. Pour la coordination, l’université doit rester un espace de savoir et de liberté, et non un terrain de confrontation sécuritaire. « L’université n’est ni une caserne ni un champ d’expérimentation sécuritaire », rappelle le communiqué.

Le syndicat appelle au respect strict des franchises universitaires garanties par la loi n°94-79 du 7 novembre 1994 et exige le retrait « immédiat et sans condition » des forces de l’ordre du campus social. Il demande également la réouverture sans délai des restaurants universitaires, jugés essentiels à la dignité et à la sécurité des étudiants.

Face à la crise, le SAES plaide pour un dialogue « franc, responsable et sans préalable » entre toutes les parties prenantes. Il se dit disponible pour toute initiative de médiation visant à apaiser les tensions et à éviter un impact sur le calendrier universitaire.

Enfin, la coordination interpelle le gouvernement et lui demande d’assurer la protection des enseignants et de leurs familles résidant dans l’espace académique.