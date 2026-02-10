Etudiant mort à l’UCAD : L’amicale promet la lumière sur cette affaire

L’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a annoncé hier le décès tragique d’Abdoulaye Bâ, survenu le 9 février 2026 à 19h, « à la suite de tortures policières perpétrées sur sa personne ».

Dans un communiqué rendu public ce mardi, l’Amicale affirme que l’étudiant en 2e année de chirurgie dentaire « n’était même pas sorti pour manifester ». « Il était dans sa chambre car ne pouvant pas quitter le campus social envahi illégalement par les forces de l’ordre », précise le document. Selon l’Amicale, « ces dernières, ayant reçu l’ordre de défoncer les chambres des étudiants, l’ont ainsi trouvé dans la sienne sans défense avant de le torturer sauvagement et de le relâcher grièvement blessé ». « Évacué au service médical du COUD avec beaucoup de sang perdu, il a finalement succombé à ses blessures », déplorent les étudiants de la Faculté de médecine.

Dans cette période qualifiée de « douloureuse », l’Amicale présente « à sa famille et à toute la communauté estudiantine ses condoléances les plus attristées ». Mais elle va plus loin en pointant directement du doigt les responsabilités. L’organisation estudiantine « prend pour responsables le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l’Enseignement supérieur Daouda Ngom, le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé et les forces de l’ordre d’avoir causé la perte de notre camarade ».

L’Amicale promet de « suivre cette affaire avec toute la rigueur qui sied et n’hésitera pas à user de toutes les voies et moyens légaux pour situer les responsabilités à chaque échelon de décision et de faire toute la lumière sur cette affaire ».

Elle annonce qu’elle « communiquera dans les prochaines heures le rapport de l’autopsie et communiquera en concert avec la famille du défunt sur la procédure à adopter ». Le communiqué se termine par une réaffirmation : « L’amicale réitère son attachement à la défense de la cause estudiantine ».