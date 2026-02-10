Etudiant décédé à l’UCAD : Le FRAPP «exige que les responsabilités soient situées»

Inscrit en deuxième année à la Faculté de médecine de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Abdoulaye Ba a perdu la vie, ce lundi 09 février, dans des circonstances troubles, lors des affrontements violents entre les forces de l’ordre et les étudiants, alors que ces derniers manifestaient pour réclamer la réouverture des restaurants universitaires et le paiement de leurs arriérés de bourses. Dans un communiqué, ce mardi, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire panafricaine (FRAPP) «exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsabilités soient clairement situées».

Le mouvement pour la justice sociale «exige aussi la libération immédiate de tous les étudiants détenus dans les commissariats», dont le nombre est estimé à 105. FRAPP demande aussi «la prise en charge médicale et sociale de tous les étudiants blessés à la suite des violences et actes de torture imputés aux forces de l’ordre et que l’État identifie et sanctionne l’ensemble des responsables de cet assassinat, à quelque niveau que ce soit».

Même si le gouvernement s’est engagé à «ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame», FRAPP estime «aucune considération liée au maintien de l’ordre public ne saurait justifier l’atteinte à la vie humaine, encore moins celle d’un étudiant sur un campus universitaire».