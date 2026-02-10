Université : Ignorantia mea lex (Par Rassoul Ba)

Le jour où l’université brûla, les ignorants se sentirent plus intelligents. Les flammes montaient haut. Le peuple se massa devant le temple du savoir. Les étudiants passaient par les fenêtres. Les portes étaient cadenassées. On y voyait plus clair: plus besoin d’étudier, le feu explique tout.

– Enfin ! criait la foule.

Elle prit d’assaut les amphis et les bibliothèques. Les livres furent jetés au feu. Les flammes montaient de plus en plus. Elles éclairaient sans instruire. Elles ravageaient les batiments. Les grenades crépitaient. La fumée obscurcissait les esprits . Le peuple toussait ,se mouchait et fermait les yeux.

Quand le dernier livre devint cendre, un grand silence tomba. On le confondit avec la paix.

Et depuis ce jour, chaque fois qu’un esprit s’allume (…Balla Gaye, Bassirou Faye, Fallou Sène …et aujourd’hui Abdoulaye Bâ) on l’éteint vite par sécurité.

Les mémoires de Njoob Jaara.