Yacine Fall : «Je garantis un processus rigoureux de vérité et de justice…»

Dans le cadre du point de presse du gouvernement, la ministre de la Justice garde des Sceaux a manifesté sa peine suite au décès de l’étudiant en deuxième année de médecine, survenu au sein même de l’espace universitaire. Face à cette perte, les autorités ont exprimé leur compassion et présenté leurs condoléances à la famille du défunt, à ses proches, à ses camarades étudiants ainsi qu’à toute la communauté universitaire.

Selon les déclarations de Yacine Fall, « rien ne peut justifier la mort d’un étudiant dans un milieu censé être dédié au savoir ». « Les campus universitaires doivent rester des espaces de sécurité, de respect et de protection de la vie humaine », dit-elle.

Elle ajoute que « dès les premières heures ayant suivi les faits, le parquet de la République a été saisi afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’identifier les responsabilités. Les autorités se sont engagées devant le peuple sénégalais à garantir un processus rigoureux de vérité et de justice, sans faiblesse ni protection ».

La garde des Sceaux a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective et d’un dialogue sincère, constructif et respectueux entre toutes les parties prenantes, dans l’intérêt supérieur de la nation.