Bamba Cissé promet un maintien de l’ordre « sans bavure » après le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba

À la suite du décès de l’étudiant en médecine Abdoulaye Ba, le gouvernement sénégalais a tenu un point de presse ce mardi 10 février 2026 à la primature, en présence de plusieurs ministres, dont ceux de la Justice, des Forces armées, de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que de l’Enseignement supérieur.

Le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, a rappelé que les franchises universitaires sont encadrées par la loi de 1994 et ne couvrent pas l’ensemble des campus. Il a assuré que les forces de sécurité n’ont pas vocation à les violer et que leur intervention visait à prévenir des incidents plus graves.

Il a également affirmé que l’État soutient les revendications étudiantes lorsqu’elles reposent sur des bases légitimes, annonçant la révision des protocoles d’intervention en milieu universitaire dans un délai d’une semaine. Une cellule de dialogue permanent entre étudiants et forces de sécurité sera mise en place pour renforcer la concertation.

Me Bamba Cissé a insisté sur la doctrine du « maintien de l’ordre sans bavure », soulignant que l’université doit rester un espace de savoir, de paix et de camaraderie. Il a assuré que les services de sécurité travaillent en étroite collaboration avec les autorités académiques afin de garantir un climat serein et propice à l’éducation.