UCAD : Me Bamba Cissé révèle l’existence d’un projet de destruction des restaurants

Au lendemain des violences survenues à l’université ayant coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Ba, le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, a exprimé sa « pleine compassion » envers les étudiants, le personnel universitaire, les familles et l’ensemble de la communauté académique. Cette déclaration a été faite ce mardi lors du point de presse du gouvernement au Building administratif.

Pour Me Bamba Cissé, l’université doit impérativement rester un espace de savoir. Le ministre a rappelé sa position de principe sur la vocation de l’institution : « L’université doit restera un lieu d’apprentissage, de dialogue et de construction, pas un espace de violence ni de peur », a-t-il insisté, tout en reconnaissant le choc et l’indignation suscités par ce drame. Il a également annoncé l’ouverture d’une enquête pour établir les circonstances exactes du décès : « Toute la lumière sera faite sur ces incidents », a-t-il assuré.

Pour justifier le déploiement sécuritaire, le ministre a révélé que le gouvernement disposait d’informations préoccupantes. Selon lui, « des renseignements sur des risques de destruction ont été donnés au gouvernement ». Il précise que « les forces de défense et de sécurité (FDS) étaient présentes sur le campus pour prévenir des actes de vandalisme visant des infrastructures universitaires ».

Le ministre affirme notamment que des renseignements faisaient état d’un projet de destruction du restaurant universitaire. « Des informations précises indiquent que certaines personnes envisageaient d’attaquer les infrastructures du campus social », a-t-il expliqué, évoquant des tentatives d’assaut ciblées tôt le matin des événements.

Me Bamba Cissé a conclu en soutenant que la présence des forces de l’ordre visait exclusivement la protection de biens publics appartenant à l’ensemble des Sénégalais, et non l’entrave aux libertés académiques