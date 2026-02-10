Violences à l’UCAD : La Nouvelle Responsabilité condamne et appelle à un retour urgent au dialogue

La Nouvelle Responsabilité (NR) a vivement condamné les violences survenues ces derniers jours au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), violences qui ont tragiquement coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Ba et fait plusieurs blessés.

Dans une déclaration rendue publique ce mardi, la NR a exprimé son profond regret face à cette situation dramatique et présenté ses condoléances émues à la famille du défunt. Le mouvement a également adressé sa compassion à l’ensemble des étudiants du Sénégal, priant pour le repos de l’âme d’Abdoulaye Ba et pour un prompt rétablissement des blessés.

Au-delà de l’émotion suscitée par ce drame, la Nouvelle Responsabilité dit nourrir une vive inquiétude face à la dégradation du climat universitaire. Elle appelle les autorités de l’État à renoncer à toute forme de violence dans les campus et exhorte les étudiants à privilégier le dialogue et la concertation.

Selon la NR, seule une approche apaisée permettra de rétablir, dans les meilleurs délais, un climat de paix propice à la reprise normale des enseignements, des activités de recherche et de l’ensemble de la vie universitaire.

Par ailleurs, le mouvement enjoint le Gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités dans le fonctionnement régulier du service public de l’enseignement supérieur, dans des espaces universitaires pacifiés et dans le strict respect des franchises universitaires.