Politique

Violences à l’UCAD : La Nouvelle Responsabilité condamne et appelle à un retour urgent au dialogue

Par Xibaaru
Amadou Ba
0

La Nouvelle Responsabilité (NR) a vivement condamné les violences survenues ces derniers jours au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), violences qui ont tragiquement coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Ba et fait plusieurs blessés.

Dans une déclaration rendue publique ce mardi, la NR a exprimé son profond regret face à cette situation dramatique et présenté ses condoléances émues à la famille du défunt. Le mouvement a également adressé sa compassion à l’ensemble des étudiants du Sénégal, priant pour le repos de l’âme d’Abdoulaye Ba et pour un prompt rétablissement des blessés.

Au-delà de l’émotion suscitée par ce drame, la Nouvelle Responsabilité dit nourrir une vive inquiétude face à la dégradation du climat universitaire. Elle appelle les autorités de l’État à renoncer à toute forme de violence dans les campus et exhorte les étudiants à privilégier le dialogue et la concertation.

Selon la NR, seule une approche apaisée permettra de rétablir, dans les meilleurs délais, un climat de paix propice à la reprise normale des enseignements, des activités de recherche et de l’ensemble de la vie universitaire.

Par ailleurs, le mouvement enjoint le Gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités dans le fonctionnement régulier du service public de l’enseignement supérieur, dans des espaces universitaires pacifiés et dans le strict respect des franchises universitaires.

FB IMG 1770758626633

laissez un commentaire