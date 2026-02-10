Violences sur le campus : le COUD met en place une cellule de soutien psychologique

À la suite des événements violents survenus ces dernières heures au sein du campus universitaire, le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique à destination de la communauté universitaire.

Dans un communiqué rendu public, le COUD rappelle que cette initiative s’inscrit dans sa mission de soutien matériel et moral aux étudiants. L’objectif est d’apporter une assistance psychologique aux personnes affectées par les affrontements récents, dont les conséquences émotionnelles et psychologiques peuvent être importantes.

Selon le document, un accompagnement psychologique peut s’avérer nécessaire pour les étudiants ou personnels qui revivent de manière répétée les événements à travers des souvenirs intrusifs, des cauchemars ou des flashbacks, ou qui ressentent une forte réactivité émotionnelle ou physiologique face à des situations rappelant ces violences.

Le COUD indique également que ce soutien concerne les personnes ayant tendance à éviter les pensées, les lieux ou les individus liés aux affrontements, celles qui se sentent en grande détresse émotionnelle, ou encore celles qui éprouvent une perte d’intérêt pour leurs activités habituelles. Des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, une irritabilité accrue, un état d’hypervigilance ou des réactions de sursaut exagérées figurent aussi parmi les signaux nécessitant une prise en charge.

Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher du département de la santé et de l’action sociale du COUD ou à contacter directement l’équipe de psychologues mise à leur disposition tous les jours de 9 heures à 18 heures. Trois numéros de contact ont été communiqués à cet effet : 76 645 39 58, 78 539 01 13 et 77 630 61 61.