Manifs à l’UCAD : La Coalition Diomaye président lance un appel au calme

La Coalition Diomaye Président a publié un communiqué dans lequel elle exprime sa profonde compassion à la suite du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba. Elle adresse ses condoléances attristées à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de la communauté estudiantine.

La coalition souligne l’urgence de restaurer un climat serein au sein des universités du pays. Elle invite le Gouvernement et les acteurs de la communauté universitaire à œuvrer pour une pacification définitive de l’espace universitaire et à mettre en place des solutions durables.