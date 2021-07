Les quarts de finale de l’Euro-2021 débutent, vendredi 2 juillet, à Munich et à Saint-Pétersbourg, par une affiche aux allures de finale avant l’heure entre la Belgique et l’Italie et une rencontre entre l’Espagne et la « Nati » suisse, fière vainqueur de la France au tour précédent. Les gagnants accèderont au dernier carré, qui se déroulera intégralement sur la mythique pelouse anglaise.