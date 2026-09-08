Evénements de 2021 à 2024 : Al Aminou Lô assure que la justice suit son cours

Au Sénégal, la période comprise entre 2021 et 2024 a été marquée par une succession de crises politiques, de violentes manifestations et de fortes tensions institutionnelles. Au moins 65 personnes ont perdu la vie au cours de cette période.

Alors que des voix continuent de réclamer « justice et vérité » pour les victimes et leurs familles, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô s’est exprimé sur la question ce mardi 8 septembre, lors de sa Déclaration de politique générale (DPG) devant l’Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a indiqué que l’instruction judiciaire était en cours, tout en appelant à la retenue au regard de la sensibilité du dossier. « C’est un sujet que je vais aborder avec beaucoup de retenue, parce qu’il touche à des blessures vives connues par notre pays entre février 2021 et février 2024 », a-t-il déclaré.

Ahmadou Al Aminou Lô a rappelé que la justice avait été saisie en juillet 2025 afin d’ouvrir une enquête sur des infractions liées à ces événements politiques et qui se trouvent hors du champ de la loi d’amnistie du 13 mars 2024.

Le Premier ministre a également souligné que « toutes les victimes dûment reconnues en tant que telles ont droit à la reconnaissance et aux réparations ». Il a, dans le même temps, insisté sur le respect des principes judiciaires dans le traitement du dossier.

Selon lui, « la justice suit son cours dans le respect strict des droits de la présomption d’innocence et de l’indépendance des juridictions ». Ahmadou Al Aminou Lô a enfin appelé à trouver un équilibre entre la nécessité de rendre justice et celle de préserver la réconciliation nationale. « Réconcilier sans effacer et juger sans persécuter », a-t-il déclaré, avant d’assurer : « La ligne de crête est étroite, mais nous la tiendrons ».