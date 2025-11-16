Excaf Telecom : Les travailleurs courent derrière 11 mois de salaire

Le Collectif des Travailleurs d’Excaf Telecom tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué repris par Seneweb ce jeudi, les employés de l’entreprise de télécommunication dénoncent une situation de « précarité extrême » qui perdure depuis plusieurs mois, marquée par l’absence de salaires et le silence de la direction.

Malgré leur engagement et leur professionnalisme, les travailleurs affirment n’avoir perçu aucun salaire depuis plus de onze mois. À cette dette s’ajoutent 35 % d’arriérés non réglés datant de 2022. Une situation financière critique qui plonge de nombreuses familles dans la détresse.

« Le PDG, Monsieur Sidy Diagne, demeure injoignable et absent de toute responsabilité », déplore le collectif, qui accuse la direction de n’avoir pris aucune mesure concrète pour remédier à cette crise.

Face à ce qu’ils qualifient d’« injustice », les travailleurs exigent : le paiement immédiat et intégral des 11 mois d’arriérés ; le règlement des 35 % restants dus depuis 2022 ; une prise de position publique de la direction sur la situation actuelle.

Ils appellent également les autorités sénégalaises et les organisations de défense des droits des travailleurs à intervenir en urgence pour préserver leur dignité, leur santé et la stabilité de leurs foyers.

Déterminé à ne plus subir, le collectif annonce qu’en l’absence de réponse rapide, une conférence de presse sera organisée pour dévoiler un plan d’actions fortes à la hauteur de la gravité de la situation.

« Nous n’abandonnerons pas. Nous ferons respecter nos droits », conclut le communiqué.