El Hadj Ibrahima Ndiaye alerte sur une « paralysie nationale » et donne 100 jours au gouvernement

Dans une contribution au ton acerbe, El Hadj Ibrahima Ndiaye, directeur de la 2STV et porte-parole du mouvement Sénégal Demain, dresse un tableau sombre de la situation du pays. Il parle d’une « paralysie » généralisée qui, selon lui, s’est installée depuis deux ans. Projets d’infrastructures suspendus, investissements bloqués, administration ralentie : pour l’homme de médias, le Sénégal apparaît aujourd’hui « figé », gouverné « non par une vision, mais par la rancœur et la réaction ».

El Hadj Ndiaye met en garde contre les conséquences d’un tel immobilisme, qu’il estime comparable aux dérives observées dans plusieurs pays du Sahel. Il cite le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où les divisions internes, l’improvisation politique et l’affaiblissement progressif de l’État ont, selon lui, facilité l’instabilité et l’expansion des groupes djihadistes. « Un Sénégal immobile devient un Sénégal vulnérable », prévient-il, s’appuyant sur des références à Michel Onfray et Léopold Sédar Senghor pour plaider en faveur d’un leadership cohérent et constructif.

Face à ce constat alarmant, le porte-parole de Sénégal Demain propose une série de mesures destinées à relancer l’action publique. Il appelle d’abord à la création immédiate d’un Plan d’Urgence Économique National visant à débloquer les projets en suspens et à réactiver les chantiers. Il suggère également un programme ambitieux dédié à l’emploi des jeunes, incluant des formations techniques modernisées, la mise en place de centres sectoriels et des incitations aux entreprises, avec un objectif : former et insérer 100 000 jeunes en deux ans.

El Hadj Ndiaye exige par ailleurs la fin des décisions politiques « inspirées par le ressentiment », un renforcement de la sécurité aux frontières et la tenue d’un dialogue national réunissant l’État, le secteur privé, la diaspora et la société civile.

Dans un passage particulièrement tranchant, il adresse un ultimatum au gouvernement : 100 jours pour relancer les projets, stabiliser la gouvernance, redynamiser l’économie et clarifier sa vision. En cas d’échec, il affirme que le mouvement Sénégal Demain « prendra ses responsabilités », dans un cadre strictement « politique, démocratique et légal ».

En conclusion, El Hadj Ibrahima Ndiaye lance un appel solennel à un sursaut collectif, citant Senghor et Abdou Diouf pour rappeler que la paix et le destin national se construisent au quotidien. Tout en se disant ouvert au dialogue, il assure refuser toute passivité et se dit prêt à mener le combat politique. « Le temps du sursaut est venu », martèle-t-il, invitant chaque citoyen à contribuer à l’avènement de Demain le Sénégal.