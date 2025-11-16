Ivre et sous antidépresseurs…une grand-mère percute mortellement son petit fils

Les faits se sont déroulés lundi matin en Louisiane, aux Etats-Unis. Vers 7H00, Carson, 5 ans, attendait le bus scolaire dans son allée lorsque sa grand-mère a quitté la maison en voiture pour aller travailler.

En marche arrière, la conductrice n’a pas vu son petit-fils qui attendait à l’extérieur et l’a percutée. Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du petit garçon.

Les tests médicaux ont révélé que la grand-mère était sous l’emprise de l’alcool et d’antidépresseurs au moment du drame.

La grand-mère de Carson, âgée de 55 ans, a été interpellée et placée en garde à vue. Kristen Anders a été placée en détention et sa caution a été fixée à 50 000 dollars

Source : F D