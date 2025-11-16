Une mère étouffe à mort ses deux jumelles de 3 mois avec leur doudou

Jennifer Bertrand a comparu devant la cour d’assises de Bordeaux pour le meurtre de ses deux jumelles.

Les faits se sont déroulés le 19 décembre 2022 à Lamarque, en Gironde.

Vers midi, cette maman de 34 ans avait avait mis ses deux filles de 3 mois, à la sieste, puis les avaient étouffées à mort.

Elle a tenu le doudou sur le visage de ses jumelles, une minute chacune environ, en appuyant.

Elle conteste avoir voulu les tuer.

Jennifer Bertrand souffrait d’une dépression post-partum et était sujette à des crises soudaines.

L’accusée a été condamnée vendredi à 18 ans de réclusion criminelle.

Source : F D