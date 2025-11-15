Grand Dakar : Deux individus interpellés pour trafic de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a procédé, ce 12 novembre 2025, à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau actif à Ben Tally. Un dispositif de surveillance et d’interception a alors été déployé sur les axes concernés.

Quelques minutes après la mise en place du dispositif, une moto de type « Jakarta » a été repérée circulant en sens interdit et se dirigeant vers les agents. Son interception a permis la découverte, dans un sachet, de cinq blocs de chanvre indien, pour un poids total de 5 kg.

Lors de leur audition sommaire, l’un des suspects a reconnu être propriétaire de la drogue. Le second a indiqué qu’il se contentait de transporter son compagnon.

Les deux individus ont été placés en garde à vue, en attendant la poursuite de la procédure.