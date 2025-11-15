Pape Thiaw : «On méritait au moins un but»

Déçu du résultat mais satisfait de l’engagement de ses joueurs, le sélectionneur national Pape Thiaw s’est exprimé en conférence de presse après la défaite du Sénégal face au Brésil (0-2). Selon lui, les Lions ont livré une prestation solide et auraient mérité de marquer dans cette rencontre de haut niveau.

La défaite met fin à une série d’invincibilité de vingt-six matchs pour l’équipe nationale, stoppée à l’Emirates Stadium par une Seleçao revancharde, décidée à réagir après deux matchs sans victoire contre le Sénégal. Face à la 7e nation mondiale, les Lions, 18e au classement FIFA, ont montré un visage combatif malgré un début de match compliqué.

Pape Thiaw a tenu à féliciter l’adversaire tout en tirant des enseignements positifs. Il reconnaît que les deux buts encaissés tôt ont pesé lourd, mais salue la réaction de son équipe en seconde période. «On est revenu avec un meilleur visage et on méritait au moins un but», a-t-il déclaré.

Le technicien sénégalais invite désormais à poursuivre le travail, rappelant que ces rencontres amicales permettent d’évaluer, corriger et consolider les acquis en vue des prochaines échéances.