Les Lions tombent face au Brésil

Les Lions du Sénégal ont vu leur impressionnante série d’invincibilité de vingt-six matchs s’achever ce samedi à Londres, battus 2-0 par une équipe brésilienne réaliste. Dès le début, les hommes de Pape Thiaw se montrent dangereux, mais doivent faire face à une Seleçao incisive, plusieurs fois stoppée par un Edouard Mendy inspiré.

Malgré la résistance sénégalaise, Estêvão ouvre le score à la demi-heure de jeu, avant que Casemiro ne double la mise sur coup franc. Les Lions tentent de réagir juste avant la pause, sans parvenir à tromper la vigilance d’Ederson.

En seconde période, les entrées offensives, dont celle de Nicolas Jackson, redonnent de l’élan au Sénégal. Iliman Ndiaye touche même le poteau, mais le manque d’efficacité offensive prive les Lions d’un retour au score. Cette défaite marque la première de l’ère Pape Thiaw à la tête de la sélection.