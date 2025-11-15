Trafic de migrants : Six individus déférés après l’avortement d’un voyage clandestin à partir de Saint-Louis

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées a présenté, ce mardi 11 novembre 2025, six individus au Procureur de la République Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Ils sont poursuivis pour tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et association de malfaiteurs.

Cette procédure fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la préparation d’un départ clandestin depuis Hydrobase, à Saint-Louis, en direction des îles Canaries (Espagne). Selon les informations recueillies, le voyage devait transiter par la Gambie, où se trouvait une partie des candidats. L’organisateur principal faisait également partie de l’équipage chargé de récupérer la pirogue dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025 pour rejoindre la côte gambienne.

Un dispositif de surveillance a immédiatement été mis en place. Il a d’abord permis l’interpellation d’un individu chargé de l’acquisition du matériel destiné à la traversée : une pirogue, deux moteurs hors-bords, trente-cinq bidons de carburant de 60 litres chacun, ainsi que divers accessoires. Les investigations ont ensuite conduit à l’arrestation de l’organisateur principal du voyage, avant le délogement de trente-trois candidats et capitaines rassemblés à Hydrobase.

Interrogés au siège du service, les candidats ont unanimement désigné le deuxième interpellé comme l’instigateur de l’opération, responsable également de leur hébergement au domicile du premier mis en cause. Confronté aux faits, ce dernier a reconnu l’ensemble des accusations, confirmant que l’embarcation devait rallier la Gambie où un complice avait déjà recruté la majorité des candidats. Il a également précisé que tout le matériel avait été acquis par l’intermédiaire du premier interpellé.

Le matériel saisi — la pirogue, les deux moteurs hors-bords de 60 chevaux et cinq téléphones portables — a été placé sous scellé.

Les investigations se poursuivent afin de démanteler l’ensemble du réseau.