Diomaye échange Cheikh Diop sur les priorités des travailleurs

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience Cheikh Diop, Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du Changement (CNTS/FC). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre l’État et les partenaires sociaux.

Au cours des échanges, Cheikh Diop a présenté les principales préoccupations des travailleurs, notamment les enjeux liés à la justice sociale, à l’amélioration des conditions de travail et à l’évolution du dialogue social. Les discussions ont également permis d’aborder les réformes jugées nécessaires pour renforcer durablement la protection et le bien-être des travailleurs.

Le Chef de l’État a, pour sa part, réaffirmé sa volonté de bâtir un partenariat solide avec les organisations syndicales. Il a insisté sur l’importance d’un dialogue fondé sur l’écoute, la transparence et la recherche de solutions concertées au service des travailleurs et de l’ensemble de la nation.