La Présidente du Conseil constitutionnel reçue par Diomaye

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a accordé, ce vendredi 14 novembre 2025, une audience à la Présidente du Conseil constitutionnel. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi régulier du fonctionnement des institutions et du renforcement de l’État de droit.

Au cours de l’entretien, les deux hautes autorités ont passé en revue le fonctionnement actuel du Conseil constitutionnel, identifié les principaux défis auxquels l’institution est confrontée et échangé sur les pistes de réforme en cours d’étude. Ces réformes visent notamment à consolider la transparence institutionnelle et à adapter la justice constitutionnelle aux exigences d’une gouvernance moderne.

Le Chef de l’État a réaffirmé son engagement en faveur d’une justice constitutionnelle impartiale, efficace et pleinement au service de la stabilité démocratique. Il a également souligné l’importance de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions à travers un cadre juridique clair, crédible et respectueux des principes démocratiques.