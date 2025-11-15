Clôture de l’atelier sur l’Indice de formalisation : Ibrahima Thiam réaffirme l’engagement de l’État

Le Secrétaire d’État au Développement des PME/PMI, Ibrahima Thiam, a présidé la cérémonie de clôture de l’atelier technique de concertation et de validation de l’Indice de formalisation, organisé par l’ADEPME avec l’appui d’ENABEL dans le cadre du projet Nataal Sine Saloum. Devant les représentants des ministères sectoriels, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et des entreprises, il a salué la qualité des échanges et la pertinence des contributions formulées au cours des travaux.

Dans son intervention, Ibrahima Thiam a rappelé que le manque de formalisation, notamment l’absence d’états financiers certifiés, reste le principal obstacle à l’accès au financement des PME/PMI. Il a indiqué que ce constat a été réaffirmé lors des différentes activités menées récemment, notamment sur le ciblage des entreprises dans le cadre du dispositif de la BCEAO et au sein de l’académie de financement réunissant banques partenaires et structures d’appui.

L’Indice de formalisation, au cœur de cet atelier, a été présenté comme un outil stratégique majeur pour mieux comprendre le tissu entrepreneurial sénégalais, identifier les entraves persistantes et orienter les politiques publiques vers des solutions adaptées. Il alimentera également le futur Observatoire national des PME/PMI, prévu dans la Stratégie nationale de Promotion et de Développement des PME/PMI, et participera au pilotage du Programme pour la formalisation massive et du Programme pour le financement massif.

Le Secrétaire d’État a souligné que cette démarche est en parfaite cohérence avec la vision du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko, conformément à l’Agenda National de Transformation du Sénégal 2050. Il a réaffirmé l’ambition de doter le pays de PME championnes capables de soutenir la stratégie d’import-substitution, de renforcer la souveraineté économique et de créer des emplois durables. Selon lui, la formalisation constitue un levier indispensable pour garantir aux entrepreneurs un accès sécurisé aux marchés, au financement et aux opportunités de croissance.

Ibrahima Thiam a également salué le travail de l’ADEPME et l’accompagnement constant d’ENABEL, un partenariat qu’il a qualifié d’exemplaire pour les résultats concrets et durables qu’il génère en faveur des entreprises sénégalaises.

En clôturant les travaux, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la structuration et la compétitivité des PME, qu’il considère comme des piliers essentiels de la souveraineté économique nationale. Il a appelé l’ensemble des acteurs à maintenir la dynamique collective et à traduire les recommandations issues de l’atelier en actions concrètes sur le terrain afin de bâtir un secteur privé fort, résilient et créateur de richesses.

L’atelier a été officiellement déclaré clos, marquant une étape importante dans la mise en œuvre des politiques publiques dédiées à la transformation du tissu entrepreneurial sénégalais à l’horizon 2050.