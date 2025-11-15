Le cri de cœur de Cissé Kane Ndao face à la situation politique

LE SÉNÉGAL DE TOUS, POUR TOUS

« C’est toujours à l’unanimité qu’on s’engage dans le pire », avertissait un sage penseur.

Il a raison.

En effet, « qu’est-ce qu’une démocratie qui sélectionne à l’avance les options politiques qui pourront être débattues publiquement, qui accorde des certificats de respectabilité aux uns et des contraventions morales aux autres, en plus d’interdire certains sujets sensibles », ainsi que se le demandait bien fort à propos Mathieu Bock-Côté ?

Attention !

« Les systèmes qui reposent sur des principes arbitraires, conçus en dehors ou même à l’encontre des réalités et de l’expérience, n’engendrent que le néant », alertait Jacques Bainville.

Nous sommes un même peuple. Forts de notre culture politique et de nos traditions démocratiques.

Nous sommes tous animés par le même engagement patriotique au service de notre pays.

Pas de stigmatisation. Nous ne sommes pas des ennemis.

Le régime à la tête de notre République gère un État dont l’administration est neutre, apolitique, laïque et par essence, Républicaine.

Les critères qui fixent les conditions de nomination aux fonctions administratives et politiques sont clairement fixées par la Loi, et la première d’entre elles, la Constitution en l’occurrence garantit l’égalité de tous les citoyens sénégalais devant elle.

Nulle part, il n’a été fait mention d’une quelconque appartenance politique au régime en place, pour être nommé, ou promu.

Toute forme de discrimination est une atteinte grave aux droits fondamentaux de notre pays. Et cette propension à vouloir imposer le Sénégal des justes, honnêtes et intègres par la seule possession de la carte d’un parti politique est inacceptable.

Le Président de la République a été élu par 54% d’entre nous. Ils ne sont pas tous de son parti politique. Bien au contraire.

Et il a pris le soin de démissionner de toutes les instances de son parti, dès sa prise de fonction. Il a bien compris que « le leadership, c’est la capacité à transformer une vision en réalité », ainsi que le disait Warren Bennis. Pour ce, nul n’est inutile à la manœuvre.

Une aparthéidisation de notre vie politique est inconcevable. Et irréalisable.

La paix et la stabilité nationales, qui garantissent notre existence harmonieuse doivent seules nous réunir.

Et pour ce qui est de la gestion de ce pays, personne, personne ne doit être inutile à la manœuvre.

Il devrait être établi une bonne fois qu’il n’y a ni revanche contre qui que ce soit, ni vengeance contre qui que ce soit qui devrait commander cette aversion, que dis-je cette haine d’une large frange des tenants du régime actuel contre des citoyens comme eux, qu’ils les aient ralliés depuis, où encore qu’ils fussent des acteurs politiques d’un autre camp.

La justice des vainqueurs n’a pas sa place dans notre pays.

La dualisation de la vie économique et sociale, sous l’angle d’une vision manichéenne qui ferait des tenants du régime les bons, et de tout le reste des citoyens du Sénégal, des mauvais, du fait de leur appartenance au régime précédent, est impossible à imposer au Sénégal.

Le peuple sénégalais a voulu le changement chanté et promis sous les meilleurs auspices, et un homme, Ousmane Sonko, un parti, le Pastef, ont su cristalliser ce rejet et incarner une alternative que les sénégalais ont validée sans réserves, en plébiscitant Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme Président de la République.

L’humilité et la raison voudraient que ceux qui sont aux affaires s’en souviennent, et évitent donc, depuis dix-sept mois qu’ils tentent de l’imposer, d’appliquer la même recette qu’ils combattaient, et qui leur a valu d’être aux affaires.

Il est vrai malheureusement que « la société de propagande ne tolère qu’une démocratie tronquée et pipeautée. Une post démocratie », aurait constaté Jean Yves le Gallou.

Notre problème au Sénégal est que ceux qui parlent ne savent pas. Ceux qui savent ne parlent pas.

Et c’est pourquoi les polémiques futiles et stériles qui empestent le landernau politico-social sont si audibles et influencent négativement une opinion publique qui ignore que « la parole est vaine pour les imbéciles. C’est pourquoi il ne faut pas leur en laisser le monopole. Il faut que l’intelligence parle mieux et plus haut que la stupidité, que le préjugé, que l’ignorance, que la bêtise. Elle n’est pas que plaisir. C’est aussi une arme dangereuse qu’il faut savoir maîtriser pour ne pas se laisser maîtriser par ceux qui la maîtrisent ».

Le Sénégal nous survivra tous. Une démocratie, c’est d’abord l’état de droit. Pierre Mendès France disait à ce propos que « la démocratie, c’est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité : c’est un type de mœurs, de vertu, de scrupule, de sens civique, de respect de l’adversaire ; c’est un code moral ».

Pour ce qui nous concerne, chers concitoyens, ne jouons pas avec l’État. Ne jouons pas avec la Justice. Ne jouons pas avec le peuple sénégalais.

Cissé Kane NDAO

Patriote sénégalais