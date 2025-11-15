Lamine Sega Sy salue la nomination de Mimi Touré

« Madame Aminata Mimi touré la superviseur nationale de la coalition diomaye président m’a fait honneur de me recevoir cet après-midi ». Ces mots sont de Lamine Sega Sy. Le leader politique de Mbacké s’est réjoui de l’audience que lui a accordé Mimi.

Une audience qui est arrivée à son heure du fait que depuis plusieurs années, Lamine Sega Sy ne s’est jamais ménagé à défendre bec et ongles à la presidente Aminata Touré. Même dans les situations les plus critiques, le responsable politique s’est toujours érigé en bouclier face aux détracteurs tapis dans l’ombre ou ceux qui l’attaquent à visage découvert.

Sa constance et son engagement à soutenir la présidente Aminata Touré est connu de tous car partout où Lamine Sega Sy se trouve, le nom de Mimi Touré est soulevé au plus haut niveau.

En tout état de cause, le membre du collège des présidents de la coalition Diomaye Président salue à sa juste valeur la nomination de Madame Aminata Touré pour assurer la coordination sur instruction du président Bassirou Diomaye Faye qui malgré tout lui a renouvelé sa confiance.

Là où beaucoup de politiciens se refugent derrière des calculs politiques, l’engagement de Lamine Sega Sy auprès de Madame Aminata Touré est visible et compacte et ne souffre d’aucune ambiguïté.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn