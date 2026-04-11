Expiration prochaine des cartes biométriques : l’UDS/A alerte

À moins d’un an de l’expiration des premières cartes biométriques de la CEDEAO délivrées au Sénégal, l’Union pour le Développement du Sénégal / Authentique (UDS/A) tire la sonnette d’alarme. Selon le parti dirigé par Adji Mergane Kanouté, la majorité des cartes émises depuis 2016 arriveront à échéance en 2026, sans qu’aucune mesure de renouvellement massif n’ait été annoncée par les autorités.

Cette situation, prévient l’UDS/A, pourrait priver une large partie de la population de sa carte nationale d’identité valide, condition indispensable pour figurer sur les listes électorales. En effet, le code électoral impose la présentation de la carte biométrique pour toute inscription ou révision, ce qui expose des millions de citoyens — notamment les jeunes primo-votants — à une exclusion du processus démocratique.

Le parti dénonce également le silence du gouvernement face à une autre préoccupation majeure : une cyberattaque présumée contre les données de la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF). L’absence de communication officielle sur cet incident nourrit, selon l’UDS/A, un climat d’incertitude et de méfiance autour de la fiabilité du système électoral.

« Autant de points noirs qui risquent de fragiliser la crédibilité et la transparence du processus électoral », conclut le communiqué signé par la Secrétaire générale du parti, Mme Adji Mergane Kanouté.