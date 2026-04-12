Mbaye Diouf à Motsepe : « Déposséder le Sénégal de son titre serait une forfaiture pure et simple »

Patrice Motsepe en séjour au Sénégal dès ce mercredi 8 avril 2026

Déposséder le Sénégal de son titre de Champion d’Afrique serait une forfaiture pure et simple.

La victoire acquise sur le terrain lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, face au pays organisateur le Maroc, ne saurait être remise en cause ni faire l’objet de quelque négociation que ce soit.

Dès l’annonce de la visite du Président de la CAF au Sénégal, plusieurs questions me taraudent l’esprit depuis ce matin :

Pourquoi avoir choisi le Sénégal comme première étape de cette mission de bons offices ? Pourquoi le communiqué de la CAF insiste-t-il autant sur l’audience avec le Chef de l’État sénégalais ? Les plus hautes autorités de l’État — le Premier Ministre ou le Président de la République — devraient-elles le recevoir ? Le Président de la CAF ne devrait-il pas être reçu uniquement par le Ministre des Sports et le Président de la Fédération Sénégalaise de Football ? Après son séjour à Dakar, Patrice Motsepe bénéficiera-t-il du même traitement au Maroc ? Si le Président de la République accepte de le recevoir, le Roi du Maroc en fera-t-il autant lors de son séjour à Rabat ?

Une scène au Palais — Souvenirs du magistère d’Abdoulaye Wade (2000–2012)

Un jour, le Président Wade, constatant le nombre pléthorique de demandes d’audience de ministres qui recevaient leurs homologues étrangers venus d’Afrique et d’Europe, s’interrogea sur le principe de réciprocité : « Lorsque mes ministres se rendent en mission à l’étranger, sont-ils accueillis avec les mêmes honneurs ? »

La réponse du ministre chef du protocole de la Présidence, feu Bruno Diatta, fut sans ambiguïté : « Absolument pas, Excellence Monsieur le Président. »

La suite, vous la connaissez. Le Chef de l’État opposa un refus diplomatique, sans entrer dans les détails.

Une autre page de l’histoire politique du Sénégal

MBAYE DIOUF

Ancien Conseiller à la Présidence de la République du Sénégal