Exploitation du gaz Gta : Des pêcheurs portent plainte contre BP

Les pêcheurs de Saint-Louis ont décidé de porter plainte contre Bp auprès de l’Organisation de coopération et de développement économique (Ocde), afin de faire valoir leurs droits. Ces acteurs de la pêche reprochent à la société qui exploite le gaz du champ Gta situé aux larges des côtes mauritano-sénégalaises, d’avoir occupé le récif naturel de Diattara, qui constituait un écosystème essentiel pour les pêcheurs artisanaux. Cela, sans aucune mesure compensatrice.

«Ce récif était une source inestimable de poissons pour nous. Nos grands-parents nous ont enseigné comment y pêcher. Aujourd’hui, Bp occupe cette zone pour une période de 30 ans. Nous sommes chassés de notre propre territoire», dénonce le président des pêcheurs à la ligne de Saint-Louis. El Hadji Douss Fall annonce : «Nous avons déposé la plainte, car nous vivons une injustice flagrante. Le récif de Diattara s’étend sur 4 km et comporte 21 caissons installés par Bp. Nous n’avons pas été indemnisés et les récifs artificiels promis ne sont toujours pas là. Pendant ce temps, les pêcheurs mauritaniens ne subissent aucun impact, mais nous, les Saint-louisiens, sommes les grandes victimes.» M. Fall prenait part à un atelier organisé par Lumière synergies pour le développement (Lsd), une organisation engagée dans la défense des droits des communautés affectées par l’exploitation gazière.

Ladite organisation, selon Le Quotidien, accompagne les pêcheurs artisanaux dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits. «Nous sommes dans un atelier de stratégie avec les communautés de pêcheurs de la Langue de Barbarie. Depuis plus de deux ans, nous les accompagnons face aux impacts de l’exploitation gazière dans la région», a déclaré Ndèye Fatou Sy, responsable des programmes au sein de Lsd.

Les revendications portent sur le respect des engagements en matière de mesures de mitigation, notamment l’immersion de récifs artificiels pour compenser les pertes des zones de pêche. «Il est essentiel que Bp respecte ses engagements en termes de compensation et qu’un dialogue ouvert et sincère soit engagé entre la société exploitante et les communautés locales. Mais au-delà de ce travail que nous faisons avec les communautés de pêcheurs, il s’agit d’engager un autre type de plaidoyer qui consiste, cette fois-ci, à la transition énergétique. Car aujourd’hui, l’Etat du Sénégal et les compagnies telles que Bp, ont des engagements vis-à-vis de la Communauté internationale en ce qui concerne la transition énergétique juste», a-t-elle ajouté.

Les femmes micro-mareyeuses et transformatrices de poissons, qui dépendent étroitement de la pêche artisanale, sont particulièrement touchées par cette situation. Oumou Fall, actrice de développement et représentante des femmes transformatrices de Saint-Louis, étale leur misère. «Bp nous a causé de gros problèmes. Dans le secteur de la pêche, c’est l’homme qui va chercher du poisson et les femmes qui le transforment. Maintenant, si le poisson n’est plus disponible, il y aura forcément de graves répercussions sur notre travail. Nous avons eu de nombreuses rencontres avec Bp, mais elles n’ont apporté aucune amélioration. Bp avait promis d’implanter des récifs artificiels pour nous aider à retrouver un espace de travail, mais jusqu’à présent, cette promesse n’a pas été tenue. Nous sommes des milliers de femmes à souffrir de cette situation», regrette Mme Fall.

Le président des pêcheurs artisanaux à la ligne ajoute : «Depuis 2017, lorsque Bp a commencé le dragage sismique, nous avons vu notre secteur d’activité se détériorer. L’im-plantation du terminal offshore a eu un impact dévastateur. Nos zones de pêche ont été restreintes et nos jeunes sont arrêtés et empêchés de travailler par les navires de sécurité.»