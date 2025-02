Crise en RDC : La Société civile africaine monte au front pour la paix

Les Forces vives africaines sont préoccupées par la situation de guerre qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo (RDC). Après une première sortie pour déplorer le mutisme des chefs d’Etat africains et des organisations africaines, elles ont adressé, ce samedi, une lettre au président de la République Tshisekedi, par l’entremise de l’ambassadeur de la république démocratique du Congo à Dakar. L’objet de cette missive remise au chef de la mission diplomatique congolaise, et en présence de certains membres de la Société civile africaine, était de plaider pour le retour de la paix dans cette région de l’Afrique où la guerre a déjà causé des milliers de morts et de déplacés.

«Il est extrêmement regrettable que le conflit ait été retenu comme alternative après de nombreuses tentatives de recherche de solutions pacifiques», ont déclaré les organisations des sociétés civiles, avec à leur tête Me Said Larifou. Ces organisations estiment que l’Afrique a suffisamment souffert par le passé et n’est pas encore guérie des blessures laissées par l’esclavage et la colonisation. «Alors que notre continent, l’Afrique, peine à surmonter les traumatismes encore profonds de notre histoire, hélas encore présents, marquée par l’esclavage, la colonisation, la domination étrangère et l’accaparement de ses ressources par des puissances extérieures, aujourd’hui encore, notre continent peine à se stabiliser et définir des schémas propres à son vrai épanouissement», ont-elles rappelé.

Ce qui amène ces organisations de la Société civile à remarquer dans leur lettre que «ces conflits meurtriers non seulement affaiblissent nos nations, entravent sérieusement notre développement, mais compromettent l’avenir de notre jeunesse qui fuit notre continent pour se réfugier sur d’autres territoires». Pour elles, «l’heure est venue pour l’Afrique de briser ce cycle et de faire de la paix notre priorité, notre cause, celle des dirigeants et de tous les peuples d’Afrique». En ce sens que, soulignent-elles, la guerre et les violences ne sont jamais des solutions viables. «Elles provoquent des conséquences humaines et économiques dramatiques, des déplacements massifs de populations, la désintégration du tissu social, la paralysie des activités économiques et la destruction des infrastructures essentielles. Au moment où l’Afrique doit relever des défis cruciaux : lutte contre le chômage des jeunes, amélioration de l’éducation, renforcement des systèmes de santé, transition écologique et souveraineté alimentaire, il est inconcevable de dépenser tant d’énergie et de ressources dans la guerre», ont-elles renseigné.

Suffisant pour inviter le chef de l’Etat et les forces politiques du Congo Kinshasa à s’engager dans une dynamique de stabilisation et de développement de leur pays dans la paix et la prospérité. Car, sans paix durable, il ne peut y avoir de développement. «C’est dans la paix que les peuples peuvent prospérer. Une Nation stable et sûre attire les investisseurs, favorise la croissance économique et permet à chaque citoyen de réaliser ses ambitions. C’est la seule voie qui permettra à la Rdc et à l’Afrique de s’imposer sur la scène mondiale comme un continent fort et unifié», ont-elles précisé. Avant d’appeler à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise du dialogue.

«Nous exhortons les états membres de l’Union africaine, les organisations régionales et internationales, ainsi que toutes les bonnes volontés, à jouer un rôle dans la recherche de solution pacifique et durable. Il est impératif de préserver l’avenir de nos enfants en leur offrant un environnement stable et propice à la réalisation de leurs aspirations», ont suggéré ces défenseurs des droits de l’Homme qui promettent d’écrire aussi aux autres chefs d’Etat en utilisant le même schéma.

Avec Le Quotidien