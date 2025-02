Insécurité dans le Sahel : Les solutions de Mouth Bane

«Personne n’est à l’abri. Nous avons vu des actions militaires en Guinée, au Niger, au Burkina et au Mali. Nous devons revoir toutes les organisations politiques, aussi bien la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) que l’Alliance des Etats du Sahel (Aes). Tout le monde est en danger.» C’est la lecture que Karim Bourgi a faite de la situation géopolitique du Sahel.

Dans ce cas, que faire ? En attendant une réponse des autorités politiques, le journaliste Mamadou Mouth Bane a interrogé les causes de ce danger dans son livre. Paru aux éditions le Carré culturel, Insécurité au Sahel. Sortir de la crise est un livre qui constate l’état d’insécurité de la région pour ensuite proposer une solution. «Seule une coopération renforcée entre Etats permettra de lutter efficacement contre le terrorisme. Il est impératif de renforcer la Cedeao en la rendant plus proactive dans la gestion sécuritaire», a estimé le journaliste lors de la cérémonie de présentation de son 4ème ouvrage.

Diplômé en études supérieures de diplomatie, Mouth Bane a évoqué le sujet en optant pour une approche simple sans pour autant être simpliste. Pour lui, le plus grand problème du Sahel est d’ordre économique. C’est le nid des problèmes, selon le journaliste. Pour autant, dans le livre, en interrogeant les causes de l’insécurité au Sahel, Mouth Bane est allé jusqu’à la Conférence de Berlin. En attendant de trouver une solution économique, Mouth Bane pense que le «tout militaire» ne peut régler le problème. Il n’est pas de ceux qui souhaitent réintégrer l’Aes dans la Cedeao. Pour lui, l’entité ne doit plus vivre au passé. Elle doit se tourner vers l’avenir. «L’avenir du Sahel et de l’Afrique de manière générale dépend de la capacité à contourner nos divergences et nos différences pour nous unir en conjuguant nos efforts afin d’instaurer la paix d’abord et marcher ensuite, ensemble, vers la prospérité», a-t-il déclaré pour inviter les autorités de la Cedeao à travailler main dans la main avec leurs homologues de l’Aes.

Une vision partagée par Ismaïla Madior Fall, qui est par ailleurs auteur de la préface du livre. «L’insécurité est la menace fondamentale qui pèse sur les processus de développement des pays africains confrontés à la problématique du terrorisme. La plus grande menace [qui pèse] sur les pays de la Cedeao, notamment ceux du Sahel en général, c’est l’insécurité. S’il n’y a pas de sécurité, il n’y a pas de démocratie, il n’y a pas de développement», a-t-il argumenté.

Par ailleurs, Mouth Bane, dans Le Quotidien, a interpellé les dirigeants de la région sur leurs partenariats extérieurs. «Nous courons le risque de voir le Sahel transformé en un terrain de compétitions et rivalités géopolitiques entre les grandes puissances étrangères», a constaté le journaliste. Qui a affirmé que «la France, longtemps influente, a vu sa position fragilisée par une montée du sentiment anti-français au départ artificiel, créé et entretenu par ses co-compétiteurs».

Dans la même logique, a souligné Mouth Bane, «la Russie a renforcé sa présence en parrainant les juntes au pouvoir pour étendre son influence dans le Sahel. Les Etats-Unis, alliés de la France dans le Sahel, maintiennent une approche stratégique basée sur le renseignement et sur des opérations ciblées. La Turquie et la Chine, quant à elles, cherchent à renforcer leur influence par le biais d’investissements et de coopération militaire».