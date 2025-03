Extradition de Macky Sall : Pape Malick Ndour parle «d’utopie»

L’ancien ministre de la Jeunesse et membre du secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a réagi aux discussions concernant une éventuelle extradition de Macky Sall du Maroc pour être jugé au Sénégal.

Pour lui, parler d’une extradition de l’ex-président du Sénégal relève de l’utopie. Selon l’ancien ministre, aucune raison valable ne justifie une telle démarche. « Je me demande ce qui pourrait motiver cela. Au point de faire croire à l’opinion publique que le gouvernement aurait adressé une lettre au Royaume chérifien pour l’extradition de Macky Sall. On a vu un ministre porte-parole du gouvernement théoriser cette mesure avant de se rétracter, en affirmant qu’il parlait en son nom et non en celui du gouvernement », a-t-il déclaré dans l’émission Diano Bi sur la radio Sud FM , mettant en doute les fondements de cette rumeur.

Pape Malick Ndour est également revenu sur la question de la loi d’amnistie, qu’il estime être d’une clarté indiscutable. « La loi d’amnistie n’est pas une loi interprétative, elle est très claire. On n’a pas besoin d’étudier le droit pour la comprendre. Si certains ne veulent pas l’accepter, ils n’ont qu’à l’abroger et la jeter à la poubelle. Cela ne justifie pas tout ce bruit », a-t-il ajouté.