Farba Ngom, sa fortune insolente…on doit fouiller ses milliards

Accusé dans des scandales financiers : Farba Ngom doit s’expliquer

Encore et toujours, Farba Ngom le député-maire des Agnam, « griot attitré » du Chef de l’Etat Macky Sall ! Cet homme, on doit le stopper vite avant qu’il ne soit trop tard. Farba Ngom aime s’illustrer, mais à chaque fois qu’il le fait, c’est de la plus pitoyable des manières. A cause de ses comportements qui frisent l’arrogance chez ce nouveau riche, toute la communauté léboue de Ouakam est en colère contre l’Etat.

Farba Ngom, au lieu de privilégier le dialogue avec cette communauté, la provoque en voulant construire sur un terrain revendiqué par cette dernière. On a frôlé le pire à Ouakam avant-hier. Si ce n’est pas à Moustapha Cissé Lô qu’il s’en prend, c’est toute la communauté léboue qu’il cherche à fâcher. Moustapha Cissé Lô a lancé des accusations graves contre le député-maire de Agnam. Et ce dernier doit aujourd’hui des explications au peuple sénégalais. Les accusations de Moustapha Cissé Lô sur des scandales financiers impliquant des membres du régime, à propos du Building administratif, de la distribution des semences, du Ter sont d’une extrême gravité.

Dans ces accusations, Moustapha Cissé Lô vise également Farba Ngom. C’est devenu une exigence populaire, Farba Ngom doit accepter de faire une déclaration de patrimoine auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Il doit réellement nous dire tous ses biens acquis de 2000 à maintenant. Farba Ngom est cité dans d’affaires de spéculation foncière, mais aussi de prise de marché dans plusieurs constructions de l’Etat. Il doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces accusations.

Personne n’est d’accord avec Moustapha Cissé Lô sur les injures qu’il profère, mais on ne peut pas dire que sur certaines accusations, ce sont des déclarations lancées dans l’air. Le député-griot ne peut se dérober sur certaines questions.

La rédaction de Xibaaru