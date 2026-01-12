Farba Ngom maintenu en détention : La réaction de ses avocats

La Cour suprême a rejeté, ce lundi, le recours introduit par la défense de Farba Ngom, confirmant ainsi son maintien en détention. Cette décision intervient alors même que le juge d’instruction financier avait accordé une liberté provisoire à l’ancien député ainsi qu’à Tahirou Sarr, poursuivis dans la même affaire.

À la sortie de l’audience, Me Adama Fall, avocat de Farba Ngom, a dénoncé ce qu’il considère comme une incohérence judiciaire. « Nous avons reçu ce matin une notification du juge d’instruction accordant la liberté provisoire aux deux prévenus. Pourtant, le parquet a choisi de faire appel uniquement contre la décision concernant Farba Ngom », a-t-il déclaré.

Les deux hommes sont poursuivis pour des faits similaires, l’un en tant qu’auteur présumé et l’autre comme complice. Pour la défense, leurs dossiers étant liés, il est incompréhensible que l’un puisse bénéficier d’une remise en liberté tandis que l’autre reste derrière les barreaux.

Me Fall a fustigé une justice à « deux vitesses », estimant que cette différence de traitement illustre une volonté politique de maintenir son client en prison. « Nous avions des soupçons depuis le début sur la nature politique de cette détention. Aujourd’hui, cela ne fait plus de doute : Farba Ngom est retenu pour des raisons qui dépassent le cadre judiciaire », a-t-il martelé, promettant de porter cette dénonciation devant l’opinion publique et les instances compétentes.