Le mirage de l’auto-opposition…la critique interne risque de paralyser Pastef

Alors que le parti au pouvoir, le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), tente d’instaurer une culture de la « sentinelle interne », cette approche de gouvernance soulève des interrogations croissantes. Entre cacophonie au sommet de l’État et lenteurs administratives, l’idée d’un parti qui se veut sa propre opposition semble se heurter aux dures réalités de l’efficacité publique.

La volonté de faire du Pastef « l’opposition du Pastef » crée, de fait, une confusion des rôles préjudiciable à la stabilité des institutions. Lorsqu’un gouvernement se livre à une autocritique publique et permanente, la hiérarchie de l’État s’en trouve brouillée. Cette dualité fragilise l’autorité du Président de la République et du Gouvernement, donnant l’image d’un pouvoir qui se combat lui-même au lieu de diriger la nation vers des objectifs communs.

L’un des principaux dangers de cette posture réside dans l’absorption de l’énergie politique par des débats internes incessants. En se focalisant sur la « pureté » de son ADN contestataire, le parti risque de s’enfermer dans une politique politicienne de positionnement. Pendant que les cadres et militants se livrent à des joutes oratoires pour prouver leur vigilance, les dossiers prioritaires de l’État peuvent stagner, faute d’un consensus décisionnel rapide et solide.

Pour les citoyens sénégalais, l’urgence ne se situe pas dans le raffinement des théories militantes, mais dans la résolution des problèmes quotidiens. La cherté de la vie, le chômage des jeunes et l’accès aux services de base exigent des réponses pragmatiques et immédiates. Face à ces attentes sociales massives, la stratégie de l’auto-contestation apparaît comme une distraction intellectuelle qui peine à se traduire en améliorations concrètes du niveau de vie.

Sur le plan économique, cette instabilité de ton peut s’avérer contre-productive. Les investisseurs, qu’ils soient nationaux ou internationaux, recherchent avant tout de la visibilité et de la cohérence dans les orientations gouvernementales. Un pouvoir qui remet systématiquement en cause ses propres décisions par le biais de ses instances partisanes envoie un signal d’incertitude, susceptible de freiner les engagements financiers nécessaires au développement du pays.

Le principe de solidarité ministérielle est l’un des piliers d’une démocratie fonctionnelle. En encourageant chaque militant à devenir une « vigie », le Pastef s’expose à des fuites d’informations et à des dénonciations internes qui minent la confiance au sein de l’appareil d’État. Cette atmosphère de suspicion généralisée rend difficile la collaboration sereine entre les différents services de l’administration, transformant chaque réforme en un champ de bataille partisan.

Vouloir occuper l’espace de l’opposition à la place de l’opposition traditionnelle est une ambition qui interroge sur le plan démocratique. Le pluralisme repose sur la confrontation d’idées portées par des entités distinctes. En tentant d’absorber cette fonction critique, le pouvoir risque de dénaturer le jeu démocratique, créant un système fermé où la seule parole autorisée est celle qui émane de l’intérieur, au risque de sombrer dans l’autosuffisance.

L’opinion publique, après l’enthousiasme de l’alternance, pourrait rapidement manifester une certaine lassitude face à ces jeux de miroirs. Le discours de la contestation permanente, autrefois efficace dans les rangs de l’opposition, perd de sa superbe lorsqu’il est utilisé par ceux qui détiennent les leviers du changement. Les Sénégalais pourraient percevoir cette tactique comme une incapacité à assumer pleinement les responsabilités liées à l’exercice du pouvoir.

Passer du statut de parti de lutte à celui de parti de gestion requiert une mue profonde. Si l’esprit critique est une vertu, le pragmatisme demeure la condition de la réussite. Le Pastef doit aujourd’hui arbitrer entre sa fidélité à ses méthodes de contestation et la nécessité de produire des résultats. Sans cette transition vers une efficacité technocratique, le projet de « Sénégal prospère » risque de rester au stade des slogans, faute d’une exécution rigoureuse.

Si l’intention de prévenir la corruption par une vigilance interne est louable, elle ne saurait se substituer à une gouvernance claire et unifiée. Le Sénégal a besoin d’un capitaine qui tient fermement la barre et d’une administration qui exécute les directives sans être entravée par des querelles domestiques. Le véritable succès du Pastef ne se mesurera pas à sa capacité à s’opposer à lui-même, mais à sa faculté à transformer ses idéaux en réalités palpables pour chaque citoyen.

La rédaction de Xibaaru