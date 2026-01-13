Un commerçant lui vend de l’alcool frelaté…une ado de 15 ans décède 2 jours plus tard

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à São Paulo, au Brésil.

Ce soir-là, Sofia, 15 ans, allait célébrer le Réveillon du Nouvel An avec sa cousine de 13 ans et d’autres amis.

Avant de se rendre à cette fête privée, la bande a fait un saut chez l’épicier pour acheter une bouteille de Gin.

Puis ils ont fait la fête toute la nuit. Mais, au petit matin, Sofia se sentait mal. Son état s’est rapidement dégradé et elle a été transportée à l’hôpital où elle est décédée deux jours plus tard.

L’autopsie a révélé qu’elle était décédée d’une intoxication au méthanol, souvent utilisé pour fabriquer de l’alcool frelaté.

Les policiers se sont rendus lundi dans l’épicerie et ont interpellé le commerçant. Des bouteilles de Gin, de Vodka, de Whisky et de Rhum ont été saisies dans sa cave.

Des analyses seront pratiquées pour déterminer si ces alcools sont frelatés.

