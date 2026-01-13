Macabre découverte…5 têtes retrouvées pendues à des piquets en Équateur

Cinq têtes humaines ont été découvertes dimanche sur la plage touristique de Puerto Lopez, en Équateur.

Ces cinq têtes étaient attachées avec des cordes à deux piquets en bois, face à la mer, au milieu du sable.

Les forces de l’ordre ont découvert à proximité une planche en bois sur laquelle un message était inscrit.

Cet écrit est destiné à des membres de gangs qui extorquent commerçants et habitants en échange d’une supposée protection.

« Le peuple nous appartient. Continuez à voler les pêcheurs et à leur demander des cartes de vaccination, car nous vous avons déjà repérés. » disait le message.

Source : F D