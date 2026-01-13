Cambriolage à Auchan Thiaroye : Un suspect interpellé

Dans le cadre de leur mission de sécurisation, les éléments des brigades territoriales de Keur Massar et de Thiaroye sont intervenus conjointement dans la nuit du 1er au 2 janvier 2026 à Auchan Thiaroye, à la suite d’un cambriolage survenu aux environs de 4 heures du matin.

Selon les informations recueillies, huit individus encagoulés, armés d’armes à feu et d’armes blanches, ont fait irruption dans la boutique. Les assaillants ont maîtrisé les vigiles ainsi que les travailleurs présents sur les lieux avant de s’introduire dans les bureaux à la recherche de butin.

Après avoir commis leur forfait, les malfaiteurs ont tiré des coups de feu pour couvrir leur fuite. Au cours de cette action, l’un des vigiles a été grièvement blessé.

Les investigations menées par les forces de sécurité ont permis, le 10 janvier 2026, l’interpellation d’un individu. Confronté aux indices matériels recueillis par les enquêteurs, celui-ci a reconnu sa participation aux faits qui lui sont reprochés.

Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir et de saisir des vêtements, notamment un pantalon noir et une chemise, qu’il aurait portés au moment des faits.

L’enquête se poursuit activement afin d’identifier et de mettre hors d’état de nuire les autres membres présumés de cette bande criminelle.