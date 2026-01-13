Baisse du prix du riz brisé ordinaire : Le KG fixé à 300 FCFA à Dakar

Le Gouvernement du Sénégal a annoncé une baisse significative du prix du riz brisé ordinaire, dans le cadre de ses initiatives visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages et à garantir un approvisionnement régulier en produits alimentaires essentiels.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie et du Commerce, daté du 12 janvier 2026, le prix officiel de vente du kilogramme de riz brisé ordinaire est revu à la baisse à compter du 6 janvier 2026. Dans la région de Dakar, il passe ainsi de 350 francs CFA à 300 francs CFA, soit une réduction de 50 francs CFA.

Dans les autres régions du pays, le prix fixé sera ajusté en tenant compte d’un différentiel de transport, déterminé par chaque Conseil régional de la Consommation, précise le communiqué.

Cette mesure vise à améliorer le pouvoir d’achat des ménages sénégalais tout en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire nationale. Le riz brisé ordinaire représente en effet un aliment de base pour plus de 90 % des foyers du pays.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce rappelle aux acteurs du secteur, importateurs, grossistes et détaillants, leur obligation de respecter strictement les nouveaux prix en vigueur. Il annonce par ailleurs un renforcement des contrôles sur les marchés afin d’assurer l’application effective de cette décision. Tout manquement à cette réglementation entraînera l’application des sanctions prévues par les textes en vigueur.

Le Gouvernement assure qu’il poursuivra une surveillance attentive de l’évolution des prix des denrées alimentaires et n’exclut pas la mise en œuvre de mesures supplémentaires si nécessaire, dans le but de préserver durablement le pouvoir d’achat des citoyens.