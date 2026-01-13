Guinaw Rail : Un individu interpellé après une rixe mortelle

Le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rail a procédé, ce lundi 12 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans une rixe ayant entraîné la mort d’une personne.

Selon les informations policières, à la suite d’une violente altercation, le mis en cause s’est présenté de lui-même aux services de police afin de se constituer prisonnier. Cette démarche lui a permis d’échapper à une tentative de lynchage par une foule en colère.

Les forces de l’ordre se sont ensuite rendues sur les lieux du drame, où elles ont découvert le corps sans vie de la victime, présentant plusieurs blessures graves. Le décès a été constaté sur place avant l’enlèvement du corps par les sapeurs-pompiers.

Entendu par les enquêteurs, le suspect a déclaré avoir été régulièrement provoqué par la victime, évoquant des injures et des menaces répétées. Il affirme également avoir été attaqué lors de l’altercation, ce qui l’aurait conduit à réagir violemment. L’arme utilisée a été retrouvée et saisie sur les lieux.

Après les constatations d’usage, le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours afin d’établir avec précision les circonstances et les responsabilités liées à ce drame.